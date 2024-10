Le idee che funzionano: "Costruire un drone o farlo tornare a volare: la passione ora è un lavoro"

Gabriele Ascenti, 44 anni, è diventato un pioniere nella costruzione e riparazione di droni nella piccola bottega “Multirotori” di Residenza Cedri 102. Da 9 anni è il punto di riferimento a livello nazionale per chiunque abbia bisogno di rimettere in sesto uno di questi apparecchi tecnologici. Oggi ci racconta la sua passione, che ha trasformato in una professione di successo.

Gabriele, come nasce questo tuo “pallino“?

"La mia passione per la tecnologia e il modellismo dinamico risale a quando ero bambino. Ho iniziato costruendo e riparando aerei, elicotteri e automobili radiocomandate. Poi nel 2012 ho scoperto i droni, che cominciavano a comparire sulle piattaforme online. È stato amore a prima vista. Ho iniziato a costruirli, farli volare, romperli e naturalmente ripararli".

Qual è stata l’evoluzione in questo settore?

"All’inizio i droni erano molto diversi, più pesanti e costosi. Ora sono più economici e pesano anche solo 250 grammi, il che li rende accessibili a molte più persone. Nella nostra bottega, che gestisco insieme a mia sorella Alice, ho riparato migliaia di droni negli anni".

Quali sono i danni più comuni che riscontri nei droni?

"I danni più frequenti riguardano la telecamera, un braccio o il motore. Tuttavia, il problema principale è spesso legato a come vengono danneggiati. Molte persone fanno il loro primo volo in spazi chiusi, come il salotto di casa, che è un modo sicuro per distruggerli. È fondamentale esercitarsi in spazi isolati e senza ostacoli, in modo da prendere confidenza con i comandi".

Quanto può costare un drone e quali sono i modelli più diffusi oggi?

"I droni di base partono dai 300 euro, ma quelli professionali possono arrivare a costare anche 10mila euro. Ogni anno escono nuovi modelli, proprio come succede con gli smartphone".

Quindi i droni non sono solo un giocattolo?

"Assolutamente no. I droni non sono più solo un passatempo per appassionati di tecnologia, ma strumenti sofisticati e potenti".

Cosa ti dà più soddisfazione nel tuo lavoro?

"Vedere un drone distrutto tornare a volare grazie alle mie riparazioni è una soddisfazione enorme. Ogni volta è una sfida diversa, ma quando il cliente torna a casa felice con il suo drone perfettamente funzionante, so di aver fatto bene il mio lavoro. Questo è ciò che mi motiva ogni giorno".