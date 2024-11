Le due mozioni: "Ora il Milan faccia chiarezza"

Ancora una volta, a San Donato, lo stadio del Milan si conferma al centro del dibattito. Il tema resta di attualità, tanto più dopo l’incontro dei giorni scorsi tra il sindaco Francesco Squeri e il presidente del Milan Paolo Scaroni, e sarà trattato anche durante il consiglio comunale di giovedì sera. Nel corso della seduta verrà discussa una mozione urgente, presentata da 6 consiglieri di minoranza, che invita il sindaco e la sua Giunta "a richiedere formalmente al Milan di esprimere in modo definitivo e formale che la localizzazione dello stadio sul territorio di San Donato Milanese sia la loro unica e imprescindibile opzione e al contempo sospendere l’iter dell’Accordo di programma, e qualsiasi altro atto ad esso connesso, fino ad una risposta definitiva e formale da parte del Milan". La richiesta scaturisce anche "in considerazione delle molteplici risorse pubbliche fino ad oggi sostenute, nonché dei costi di personale che il Comune di San Donato ha impiegato e che rischiano dl diventare oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti per un possibile danno erariale".

La mozione è firmata dai consiglieri Gianfranco Ginelli, Gina Falbo, Martina Sinatori, Francesco De Simoni, Chiara Papetti e Luca Forenza. La richiesta di bloccare l’Accordo di programma è stata avanzata a più riprese anche dal Comitato "no stadio" che, pur non rappresentato in consiglio, da tempo si batte per cercare di fermare un progetto considerato tra i più impattanti. Giovedì sera verrà discussa inoltre una mozione del leghista Nicola Forenza, che invita ad indire un sondaggio tra la popolazione, per capire se i cittadini di San Donato siano o meno favorevoli all’ipotesi di uno stadio nell’area San Francesco. Dopo che è stata rigettata la proposta di un referendum avanzata dal comitato "no stadio", l’opposizione consiliare prova ad usare la dicitura "sondaggio" per convincere la maggioranza del sindaco Squeri ad avviare una consultazione popolare, il cui esito non sarebbe comunque vincolante. Il progetto presentato dai rossoneri a San Donato prevede la costruzione di un’arena da 70mila posti, corredata da parcheggi e servizi.

Alessandra Zanardi