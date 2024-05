Le domande presentate: tutte accolte

A Cologno Monzese, solo giovedì è stata pubblicata la graduatoria che resta provvisoria fino al 2 giugno e che ha visto la presentazione di 433 domande. Solo 255 ne saranno accolte: 120 alle primarie per costituire 6 gruppi con il rapporto di un educatore ogni 20 bambini e 135 per la scuola dell’infanzia per fare 9 gruppi con un operatore ogni 15 bimbi. "Noi abbiamo ottenuto un punteggio più basso. Non ho nessuno che possa accudire mio figlio - lamenta una mamma -. Oltretutto c’è anche una scuola in meno perché la materna di via Pisa è chiusa: avrebbero potuto aprirne un’altra e fare un nuovo centro estivo. Non abbiamo nessun aiuto dal Comune". Quest’anno si ammettono solo i residenti, mentre fino allo scorso anno poteva far domanda anche chi aveva a Cologno i nonni. "Qualcosa con i nuovi criteri deve essere andato storto: ho 2 gemelle, una entra e l’altra no", confessa un’altra mamma.

A Cusano Milanino, come la scorsa estate, tutte le domande arrivate nei termini sono state accolte dal Comune: per la scuola dell’infanzia e la elementare sono stati istituiti tutti i turni, mentre per le medie gli unici turni sono 12/14 giugno, 17/21 giugno, 25/28 giugno e 1/5 luglio perché nelle altre settimane non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti per attivare il servizio. A Cinisello Balsamo i centri sono gestiti dalle associazioni attraverso il programma CiniSummer. Tra le preoccupazioni dei genitori c’era la mancata copertura per i bambini disabili. "A oggi sono state presentate 36 domande di iscrizione, quindi le risorse comunali stanziate bastano per assicurare la frequenza ai bambini con disabilità - spiega l’assessore ai Servizi sociali Riccardo Visentin -. Contiamo che arriveranno nuove risorse che potremo aggiungere". La.La.