Le contromisure per evitare gli allagamenti. Partono i lavori per la vasca di via Negrotto

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a regolare i sistemi di smaltimento dell’acqua piovana nel sottopasso tra le vie Negrotto e Pacuvio, fra i quartieri Bovisa e Quarto Oggiaro. Il progetto, che vale un investimento di circa 1 milione di euro da parte del Comune, prevede la realizzazione di un sistema di vasche di laminazione, al fine di contingentare l’allagamento del sottopasso, prevenire fenomeni di ondate, piene ed esondazioni, che stanno diventando sempre più frequenti a seguito di eccezionali eventi meteorici avversi e intense piogge, come quelle dei giorni scorsi che in sole tre ore hanno inondato l’area del sottopasso con oltre 60 millimetri di acqua. Il nuovo sistema prevede l’esecuzione da parte di MM di una stazione di accumulo delle acque e di sollevamento tale da risolvere strutturalmente il problema di allagamento. Nel dettaglio, i lavori prevedono la realizzazione di una vasca di laminazione di circa 430 metri cubi, una stazione di sollevamento posizionata in via Pacuvio all’altezza dell’incrocio con via Negrotto, l’installazione di 4 pompe di capienza 50 litri al secondo, la posa di una tubazione che dalla stazione di sollevamento va verso via Negrotto per scaricare le acque nella rete fognaria pubblica e il potenziamento della rete di drenaggio delle rampe che convergono verso il sottovia.