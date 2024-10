Le competenze digitali e la scuola

Razzante*

Le competenze digitali vanno coltivate fin dalle scuole secondarie superiori, per offrire ai giovani studenti la possibilità di padroneggiare gli strumenti della Rete in vista dell’accesso all’università o dell’ingresso nel mondo del lavoro. E’ questo lo spirito con cui Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, ha istituito il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione e promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, intende sensibilizzare studenti e docenti delle scuole secondarie superiori sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, rafforzare le competenze digitali e contribuire alla formazione di una generazione in grado di affrontare le sfide del futuro in un contesto di crescita inclusiva e sostenibile.

La quinta edizione del Premio si inserisce nel quadro delle attività del Gruppo di Lavoro “Skills per la crescita di impresa” di Anitec-Assinform, impegnato a sostenere la formazione di competenze innovative e a promuovere la collaborazione tra scuole, aziende e altre istituzioni. I progetti candidati dovranno essere sviluppati in collaborazione con almeno un’azienda del settore tecnologico e potranno riguardare diverse aree tematiche tra cui la disabilità, la sicurezza del web, l’economia dei dati. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre 2024. I progetti, che dovranno essere consegnati entro il 18 aprile 2025, saranno valutati da una commissione di esperti del settore e rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tenendo conto di criteri quali la coerenza rispetto alle tematiche proposte, l’innovatività, il grado di collaborazione con le aziende e l’originalità metodologica.

*Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica