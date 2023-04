Le benemerenze civiche Il “Castellum” premia impegno, talento e voglia di fare del bene

di Francesca Grillo

È stato premiato l’impegno civico, il talento, la voglia di fare del bene agli altri. Anche quest’anno il Comune ha consegnato le benemerenze civiche ai cittadini che si sono distinti in diversi ambiti. È il Premio Castellum, prestigioso riconoscimento di Buccinasco che ha visto una prima fase di candidature e poi la scelta dei migliori tra tutte le proposte arrivate in Comune. La prima benemerenza civica è andata a Giuseppe Villani, "per il suo impegno sociale e sportivo – si legge nella motivazione del riconoscimento –. Con il Centro sportivo Romano Banco rappresenta un esempio concreto di passione educativa svolta in particolare nell’ambito dello sport giovanile, mettendo sempre al centro la persona". I premi, consegnati ieri mattina in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, sono andati anche a Barbara Fasol e Andrea Bragiotto, "per il loro impegno culturale - il motivo scritto nella pergamena -. Docenti di canto lirico e moderno nella Scuola NovaMusica, sono soprano e tenore riconosciuti a livello internazionale. Rappresentano un esempio di eccellenza artistica con il grande merito di mantenere viva la tradizione dell’operetta sul nostro territorio". Premiato l’impegno sociale di Sabrina Morabito, Fanny Caretta ed Erminio Aimini, "soci fondatori del Centro Bartolomeo Garelli, rappresentano un esempio concreto di passione educativa che, attraverso il sostegno ai compiti, diventa occasione per accompagnare i più giovani alla scoperta di se stessi e dei propri talenti", ha letto il sindaco Rino Pruiti prima di consegnare il Castellum, ringraziando poi tutti i premiati per il loro impegno. Il Castellum è andato anche all’ex consigliera comunale Claudia Bianchi, per "il suo impegno culturale", perché "tra le fondatrici dell’associazione Buccinasco Giovane, ha promosso con cura e sensibilità appuntamenti musicali e ludici di grande richiamo per la cittadinanza e rivolti in particolare ai giovani", hanno scritto nella motivazione. Infine, il sindaco ha consegnato il Premio anche alla maestra di danza Patrizia Cribiori, "per una vita dedicata all’arte e alla danza al servizio dei più fragili. Con l’associazione Studio danza & oltre e ugualmente artisti, rappresenta un esempio di generosità e inclusione".