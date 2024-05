Cocaina, hashish e marijuana. In manette 37enne e 21enne

Diversi arresti e controlli in questi giorni a Paderno Dugnano. I carabinieri hanno fermato un 37enne di origine albanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio. Lo straniero si trovava in piazza Meridiana quando è stato perquisito: i militari hanno trovato 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nascoste all’interno di una cintura nell’auto. Nella stessa occasione, le manette sono scattate anche per un 21enne, che è stato trovato in possesso di 36 grammi di hashish e 16 di marijuana. I carabinieri hanno infine individuato 17 grammi di cocaina nascosti in un bar e lasciati lì da ignoti, mentre un uomo è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Nel pattugliamento straordinario, sono stati controllati due esercizi pubblici insieme ai Nas di Milano, riscontrando carenze igienico-sanitarie per cui sarà inoltrata segnalazione all’Ats.

A Sesto San Giovanni, invece, il personale del commissariato di polizia ha tratto in arresto un cittadino egiziano classe 1991, incensurato e irregolare sul territorio nazionale. Il 33enne è finito nei guai per resistenza a pubblico ufficiale poiché durante un controllo ha dato in escandescenza, colpendo più volte gli operatori di polizia. L’egiziano è stato giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Monza, che lo ha rimesso in libertà. La.La.