Piscina fantasma, estinto il mutuo

Il crac di Genia e quella piscina mai realizzata: così la comunità di San Giuliano ha speso 3 milioni e 437mila euro (più gli interessi) per un’opera rimasta solo sulla carta. Proprio a questa cifra ammonta il mutuo acceso nel 2008 per la costruzione di un centro natatorio da parte dell’azienda municipalizzata che successivamente, travolta dai debiti, è stata dichiarata fallita senza aver dato seguito al progetto della piscina.

Ora il Comune di San Giuliano è riuscito a estinguere anticipatamente quel mutuo-fardello, rimasto in carico alla collettività, azzerando la quota di un milione e 838mila euro che restava da coprire. Un passaggio importante per una città che, pur a distanza di anni, continua a dover fare i conti con gli strascichi del fallimento di Genia. Adesso la costruzione di una nuova piscina – peraltro nella stessa area già individuata nel 2008, ossia l’ex maneggio di via Risorgimento – sarà realizzata attraverso una partnership pubblico-privato, col coinvolgimento del Comune. Nel complesso, ammontano a 11 (su un totale di 32) i mutui accesi nei decenni precedenti che il Comune, con l’approvazione del rendiconto finanziario 2023 da parte del consiglio, ha deciso di estinguere anticipatamente, impiegando a questo scopo l’avanzo di amministrazione. Si è così azzerato un debito totale di 2 milioni e 425mila euro, che altrimenti si sarebbe trascinato fino al 2045. Questa manovra ha permesso di ridurre del 37% lo stock di debito complessivo che grava sul Comune e di liberare risorse a beneficio della città, con un risparmio annuo di circa 170mila euro per i prossimi 21 anni. "Abbiamo messo in campo una scelta strategica, ossia quella d’impiegare una cifra importante per chiudere anticipatamente diversi mutui e ridurre quindi il debito della città. È il frutto di politiche prudenti, ma virtuose, e di una gestione oculata delle risorse pubbliche", commenta il sindaco Marco Segala (nella foto).

L’estinzione dei mutui si inserisce in un contesto che, negli anni, ha visto il Comune di San Giuliano lavorare a un progressivo risanamento dei conti pubblici. Nel 2016 il bilancio versava in uno stato di pre-dissesto, mentre ora è in salute e permette investimenti in svariati settori.