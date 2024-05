Barriera autostradale al rush finale. Un mese di intenso lavoro e disagi

Al via la fase finale della realizzazione della nuova barriera autostradale di Lainate: otto piste dedicate al traffico ordinario e due piste in ingresso e in uscita per i transiti eccezionali. L’opera rientra nell’ambito del progetto di Autostrade per l’Italia per la realizzazione della quinta corsia della sulla A8 Milano Varese, tra la barriera di Milano nord e l’interconnessione con l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. È l’ultimo tassello del maxi cantiere da oltre 147 milioni di euro iniziato cinque anni fa con la realizzazione della quinta corsia, per un tratto di circa 4,4 chilometri e opere di compensazione sul territorio. "Le lavorazioni si svolgeranno operando 7 giorni su 7, con l’impiego di circa 70 maestranze e 50 mezzi distribuiti su più turni – fanno sapere da Aspi –. I lavori riguardano principalmente l’ultimazione delle rampe che collegheranno il tratto autostradale con la nuova stazione, l’installazione delle barriere di sicurezza e dei nuovi impianti di illuminazione a Led di ultima generazione, la dismissione delle attuali rampe provvisorie e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale". Trattandosi di un programma di lavori intenso, deve essere eseguito in assenza di traffico.

"Con gli enti territoriali è stato condiviso un cronoprogramma che prevede la graduale chiusura dell’attuale stazione in un primo momento in entrata verso Varese e in una fase successiva anche in uscita per chi proviene da Varese fino al prossimo 2 giugno. Le attività proseguiranno poi, prevalentemente in orario notturno, garantendo comunque l’utilizzo delle rampe della nuova stazione", aggiungono da Aspi. Il casello di Lainate quindi sarà temporaneamente chiuso con le seguenti modalità: fino a lunedì 20 maggio in entrata verso Varese; dalle 21 di lunedì 20 maggio a domenica 2 giugno in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese. Per ottimizzare la gestione dei flussi, la direzione di tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha individuato alcuni percorsi alternativi. Completati i lavori del nuovo casello, quello vecchio sarà demolito. La data di attivazione sarà il 2 giugno.

"Cogliamo positivamente questo obiettivo che andrà ulteriormente a scaricare dal traffico la zona di via Rho, il cavalcavia Manzoni e via Mascagni – dichiara il sindaco Andrea Tagliaferro –. Lo spostamento dell’attuale casello è un elemento atteso proprio per i benefici che produrrà sulla viabilità del nostro territorio". In città invece restano aperti ancora alcuni cantieri: dall’alzaia sul canale Villoresi al tratto di via Marche a diverse piste ciclabili. "Sono tutte opere importanti che il territorio attende da tempo: ci aspettiamo da Autostrade tempi brevi per la consegna alla città", conclude il sindaco.