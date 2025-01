“Le 14 case della felicità“. Abitazione e personalità

"La casa? Riflette la personalità e i pensieri di chi la abita. Se un immobile ha i balconi scrostati, ad esempio, potrebbe significare che il suo proprietario ha bisogno di riequilibrare il proprio io". Ne è convinta la melegnanese Marcella Maiocchi (nella foto), autrice di un libro, “Le 14 case della felicità“, attraverso il quale cerca di indagare il tema dell’abitare sotto varie sfaccettature. Nei 14 capitoli che compongono il volume – e che l’autrice ha deciso di chiamare “case“ – l’argomento viene indagato mediante 22 interviste a esperti del settore: l’architetta Beatrice Spirandelli, l’esperta di neuroestetica Cinzia Di Dio, il maestro delle discipline orientali Gian Luigi Enny e molti altri. "La casa come veicolo di serenità e creatività. In questo contesto, anche una parete bianca può raccontare qualcosa, o prestarsi a una rivisitazione – afferma Maiocchi –. Allo stesso modo, un’abitazione non è necessariamente sinonimo di pienezza di oggetti: anche uno stile minimal può dare gratificazioni".

"La bellezza che lasciamo entrare nel nostro habitat – questo il senso del volume – diventa lo strumento per coltivare la felicità nella nostra anima. Gestire lo spazio, selezionare le forme e le fragranze può donarci uno stato di benessere". Nel giro di alcune settimane il volume si potrà trovare nelle principali librerie e inaugurerà una collana, del gruppo Santelli, dedicata al benessere e alla felicità.

Curatrice editoriale, istruttrice di mindfulness e insegnante di hasya yoga, Marcella Maiocchi è anche traduttrice dall’anglo-indiano di letteratura per ragazzi. A.Z.