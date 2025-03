L’Azienda Ipis: "Pronti al trasloco"

L’Azienda speciale consortile Ipis, "Insieme per il sociale", che comprende i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino, inizia il trasferimento di alcuni suoi servizi a Cormano: per la precisione, sarà attivata la nuova sede operativa di via Buozzi 3, a Cormano Centro, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria "Cormano-Cusano" e dal palazzo municipale.

Da lunedì 10 marzo sono previste, infatti, le prime operazioni di trasloco degli uffici di Penale Minorile, di Affidi Familiari e di Protezione Giuridica, che fino a oggi erano collocati nella sede di via Terenghi 2, a Cinisello Balsamo: questi servizi diventeranno operativi dal mese di aprile, come comunica il Comune di Cormano.

Resterà, per il momento, sempre in via Terenghi 2, lo Spazio Neutro, situato al piano terra del Settore A, entrando a sinistra.

Per i residenti il trasferimento e la successiva apertura della nuova sede di via Buozzi rappresenteranno un’importante novità d’ambito sul piccolo territorio cittadino, visto che questa azienda consortile serve un’ampia area del Nord Milano, dove vivono ben 140mila abitanti, di cui poco più di 20mila risiedono a Cormano.

"Insieme per il sociale" è nata per gestire le attività, le funzioni e i servizi dei 4 Comuni.

Giuseppe Nava