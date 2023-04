L’Azienda Farmacie raddoppia Uno store più grande e il nuovo Punto salute

di Laura Lana

L’Azienda Multiservizi Farmacie raddoppia in viale Rinascita dove cambia sede e concept. L’attuale farmacia comunale ha chiuso per traslocare pochi metri più in là nei maxi locali che fino a pochi anni fa ospitavano la filiale della Banca Mps. Un grande investimento: l’immobile è stato acquistato dall’azienda che nella vecchia farmacia realizzerà un centro polifunzionale dedicato a salute e benessere. "La farmacia che inauguriamo è stata pensata per andare incontro alle nuove esigenze della popolazione - commenta Guido Bosotti, presidente di Amf -. È noto a tutti, infatti, il ruolo primario che le farmacie comunali hanno svolto in epoca Covid e post pandemia". Oltre al normale punto vendita, l’obiettivo è realizzare un servizio di assistenza plurispecialistico di altissimo livello. "Vogliamo migliorare l’offerta al cittadino, secondo un modello all’avanguardia che consente il rafforzamento e lo sviluppo di nuovi servizi accessibili a tutti - continua il dottor Bosotti -. Nuove figure professionali affiancheranno l’attività della nuova farmacia in un nuovo Punto salute che sarà presidiato da medici, infermieri e diversi altri professionisti della sanità". In farmacia si potranno sempre acquistare le medicine (e farsele anche recapitare a casa), prenotare esami, visite e, grazie anche al nuovo centro, accedere alla telemedicina, "che per i cinisellesi non sarà più un’illustre sconosciuta. Si potrà anche accedere alla medicina dello sport, sempre più importante per indirizzare soprattutto i giovani a migliori stili di vita, e a una serie di servizi in ambito pediatrico". Si potrà anche ricevere un supporto per aiutare le famiglie e i propri cari ad aderire a un piano terapeutico, perché sempre nella nuova farmacia si sta lavorando al progetto di aderenza terapeutica, con la fornitura di terapie giornaliere personalizzate. "In questi anni le farmacie comunali hanno rappresentato un presidio essenziale e l’azienda è cresciuta molto", sottolinea il sindaco Ghilardi.