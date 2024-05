Job Tour, Atm a caccia di conducenti, manutentori, tecnici e ingegneri

Milano, 16 maggio 2024 - Cerchi lavoro? Ti piacerebbe diventare un dipendente Atm? E’ possibile.

Torna una nuova edizione del Job Tour di Atm, l’iniziativa itinerante a bordo di un bus elettrico per far conoscere, promuovere e avvicinare l’Azienda ai possibili candidati.

Quattro giornate di incontri con il personale di Atm, sabato 18 e domenica 19 maggio al centro commerciale “Milanofiori” di Assago, sabato 25 e domenica 26 maggio al “Il Centro” di Arese.

Chi è interessato può lasciare il proprio curriculum vitae ma anche effettuare direttamente i primi colloqui conoscitivi con il personale delle risorse umane.

Ogni anno l’Atm di nuovo personale e massimo è l’interesse verso conducenti, manutentori, tecnici e ingegneri. Un’attenzione che risponde alle nuove esigenze del mercato del lavoro e rendere più attrattivo il trasporto pubblico in un contesto notevolmente cambiato che però ha difficoltà nel trovare risorse sia Italia sia all’estero.

Con un investimento di oltre 1 milione di euro l’Azienda sostiene interamente i costi della patente D offrendo ai futuri conducenti la possibilità di conseguire gratuitamente il permesso di condurre i mezzi pubblici. E per rendere più attrattivo l’impiego e sostenibile in vivere a Milano Atm si fa carico del contributo-casa per i neoassunti per i primi mesi di affitto.

Con il Job Tour 2023 e alle iniziative di sostegno economico-finanziarie, l’Azienda è riuscita a selezionare oltre 300 futuri conducenti che proprio in questo periodo hanno iniziato l’iter per il conseguimento gratuito delle patenti.

I piani di recruitment e le posizioni aperte sono disponibili sul sito: https://www.lavorareinatm.it/