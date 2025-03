Lavori, solo auto dei residenti fino al 16 aprile

Rush finale per il restyling della via principale della città: un cantiere aperto nel mese di luglio scorso è ora in fase di chiusura. Prove di flusso del traffico e asfaltatura definitiva: la circolazione è vietata ai non residenti in via Veneto dal 25 marzo al 16 aprile. I lavori di rigenerazione della via Veneto, realizzata grazie ai fondi di Regione Lombardia sono dunque giunti alla conclusione, necessari solo ultimi pochi interventi: la posa dei pali della pubblica illuminazione, l’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica.

Si tratta di un progetto che, in corso d’opera, ha visto l’inserimento di novità non previste, come la realizzazione delle due piste ciclopedonali, mentre alcune operazioni, pur incluse nel progetto, sono state messe in stand-by, come la sistemazione di piazza Matteotti. Al vaglio dell’Amministrazione c’è anche la possibile trasformazione di questa via centrale della città in una zona Ztl. Dal Comune fanno sapere, infatti, che il divieto di accesso ai non residenti, stabilito dall’ordinanza per il periodo 25 marzo-16 aprile, ha anche lo scopo di monitorare il flusso di traffico su questa strada, escludendo i veicoli dei non residenti.

S.D.