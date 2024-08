Lavori nelle scuole, rush finale

Lavori in corso nelle scuole, avviati fin da giugno con il termine delle lezioni e proseguiti per tutta l’estate, per fare in modo che al rientro dalle vacanze gli alunni possano trovare le strutture più belle e funzionali. "Si tratta di piccoli e grandi lavori, in modo da avere tutto in ordine per l’inizio dell’anno scolastico – commenta il sindaco Rino Pruiti –. Oltre agli interventi interni agli edifici della scuola materna e primaria Robbiolo di via Aldo Moro, sono state installate anche le reti oscuranti lungo la recinzione". Lavori anche all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia di via dei Mille. "Al rientro in classe i bambini saranno accolti da belle novità che miglioreranno il loro tempo trascorso a scuola – prosegue il sindaco Pruiti –. Oltre ai nuovi e colorati murales, ci saranno gazebo rinnovati, la facciata esterna sistemata, tutti i bagni nuovissimi e verrà ritinteggiata internamente tutta la scuola dell’infanzia". Circa 400mila euro di opere per il benessere dei piccoli. "Un ringraziamento va all’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parmesani per l’impegno. Una città a misura di bambini è una citta per tutti". Lavori in corso anche a Cesano Boscone, dove proseguono gli interventi di efficientamento energetico all’asilo nido la Coccinella di via Garibaldi, finanziati con fondi Pnrr per oltre un milione 100mila euro.

"Per permettere la riapertura a settembre del nido, i lavori sono stati divisi in due anni: luglio e agosto 2024 e 2025 - spiega il sindaco Marco Pozza –. Quest’anno è prevista la sostituzione dei serramenti, posa dei cappotti e sistemazione della copertura. L’avanzamento è coerente con la programmazione: il cantiere prosegue in questi giorni con la tinteggiatura delle facciate esterne, per una struttura efficiente ma anche più bella. L’ultima settimana l’impresa procederà con la sostituzione di tutti i serramenti esterni". Anche a Corsico si lavora in queste settimane sulle scuole. Gli operatori incaricati dal Comune sono intervenuti per alcune operazioni all’interno della scuola dell’infanzia Dante: sono state tinteggiate le pareti, rovinate a causa delle infiltrazioni dovute alle abbondanti e straordinarie piogge dei mesi scorsi, e svolti dei lavori di piccola manutenzione dove necessario.

"Opere completate anche sulle controsoffittature della scuola Campioni Mascherpa che presentavano problemi in seguito a infiltrazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni –. Qui, inoltre, sono state ridipinte le aule e i bagni dove necessario e siamo intervenuti sulle coperture degli spogliatoi. Saranno anche sostituite le porte. Gli addetti hanno lavorato anche per la sistemazione di alcune aule nella scuola Copernico". Francesca Grillo