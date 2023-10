Lavori nei parchi per 238mila euro

Addio al degrado in due importanti parchi pubblici di Cormano, grazie ai finanziamenti europei del Pnrr. Dopo l’assegnazione degli appalti, nelle prossime settimane scatteranno gli interventi di rigenerazione ambientale per ridare un look di nuovo accogliente al "Parco don Sandro Manzoni" di via Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere di Molinazzo, e all’area verde comunale di via Turati, nel "manzoniano" Brusuglio. L’obiettivo è quello di riqualificare, di riorganizzare e di creare spazi e arredi, che sono stati danneggiati dagli atti vandalici, mettendo a disposizione dei residenti, per esempio, un playground per il volley e per il basket in via Turati.

Al "don Manzoni", invece, in programma sia la manutenzione dei giochi per i bambini, come gli scivoli e le altalene, che la riverniciatura delle panchine malandate. Infine, le panchine esistenti nell’area verde di via Turati, a pochi metri dal "PalaCormano", saranno sostitute da altrettante panchine ma in plastica dura e riciclata, ben più resistenti agli atti di vandalismo. Per il restyling in questi due parchi comunali, la spesa è di 238mila euro. Giuseppe Nava