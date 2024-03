Lavori sulla linea Milano-Domodossola: modifiche agli orari dei treni. Quando e come

Milano, 28 marzo 2024 – Lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Milano – Arona/Domodossola: scattano nuove modifiche al programma di circolazione dei treni.

Come comunicato in una nota di FS, sono in corso lavori di manutenzione programmata all’infrastruttura Rfi fra le stazioni di Premosello e Domodossola, che stanno comportando alcune modifiche all’orario dei treni in viaggio sulla tratta che coinvolge due regioni.

Le variazioni

Fino al 6 aprile i treni R da Domodossola a Milano Porta Garibaldi e i treni RE da Domdossola a Milano Centrale/Porta Garibaldi posticipano l’orario in arrivo a destino di 7 minuti; dal 2 al 30 aprile, invece, i treni R da Milano Porta Garibaldi a Domodossola e RE da Milano Centrale a Domodossola posticiperanno l’orario in arrivo a destinazione di 6 minuti.

Le eccezioni

Fanno eccezione i seguenti treni: R 10235 Domodossola (partenza16.01) – Milano Porta Garibaldi (arrivo 18.14), posticipa l’orario in arrivo a destino di 7 minuti fino al 1° aprile; inoltre, dal 2 al 30 aprile è cancellato da Domodossola a Premosello (partenza 16.14).

R 10239 Domodossola (partenza 18.01) – Milano Porta Garibaldi (arrivo 20.14), posticipa l’orario in arrivo a destino di 7 minuti fino al 1° aprile; inoltre, dal 2 al 30 aprile è cancellato da Domodossola a Premosello (partenza 18.14).

R 10228 Milano Porta Garibaldi (partenza 13.46) – Domdossola (arrivo 15.51), dal 2 al 30 aprile è cancellato da Premosello (arrivo 15.37) a Domodossola.

R 10232 Milano Porta Garibaldi (partenza 15.46) – Domodossola (arrivo 17.51), dal 2 al 30 aprile è cancellato da Premosello (arrivo 17.37) a Domodossola.