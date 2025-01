Lavori in corso in città (con i fondi del Pnrr): cambia la viabilità

Continuano i lavori del Pnrr, ecco le novità di questi giorni per la viabilità. Via Crocifisso diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti, con accessi consentiti solo a residenti e autorizzati, come con il vecchio mercato. Nella seconda sottofase verrà ripristinata la viabilità a senso unico da via Bettinetti a via Porta Ronca. Saranno collocati lastroni di acciaio per cercare di permettere l’accesso per quanto possibile, riducendo il tempo comunque necessario di limitazione al transito veicolare.

Restano le aree di carico e scarico e gli stalli riservati ai disabili. Il lunedì, giorno di mercato, non sarà più previsto il varco collocato su via De Amicis all’incrocio con le vie Bettinetti e Asilo. "Terminata la piazza Visconti, con il Pgtu è prevista una revisione complessiva del cosiddetto "diamante centrale", per migliorare i flussi viabilistici sulla base di quanto emerso dalla misurazione dei flussi di traffico", spiega il sindaco Andrea Orlandi. Davide Falco