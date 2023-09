Lavori di notte a Bollate: disagi in vista per i residenti

Disagi in vista per i cittadini di Cassina Nuova di Bollate. Rumori e miasmi tornano a tormentare le notti dei residenti. Il centro Bitumati 2000, di via Pace 45 a Bollate, da lunedì scorso e fino al 15 settembre "effettuerà, in orario notturno, lavorazioni di confezionamento di prodotti bituminosi", rende noto il Comune. Il colosso bergamasco che produce conglomerati bituminosi utilizzati per le più importanti infrastrutture pubbliche fornirà il bitume necessario ai lavori di manutenzione delle piste aeroportuali dello scalo di Linate e comporteranno la produzione stimata in circa 7 o 8 viaggi a notte. I residenti della frazione (10mila abitanti), molti dei quali costretti a una vita a finestre chiuse per la puzza e la polvere prodotte dalle lavorazioni della Bitumati e dal traffico dei mezzi pesanti, si erano riuniti in comitato per cercare di delocalizzare l’azienda in un’area più adatta. La battaglia si era risolta con un nulla di fatto e l’azienda prosegue la sua attività senza sosta, l’ultima lavorazione notturna era stata annunciata meno di due mesi fa: tre notti dal 28 al 30 giugno. In quell’occasione la fornitura di conglomerato era destinata all’aeroporto di Malpensa. M.G.