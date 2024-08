Lavori all’ex Serbelloni. Inizia il conto alla rovescia

I lavori nei locali per la dialisi ultimati e l’attività ripresa, gli altri interventi e sopralluoghi ancora in corso "come da cronoprogramma". Ed è corsa di fine estate per la riapertura, a settembre, della Casa di comunità all’ex ospedale Serbelloni. Era stata chiusa in 24 ore nell’ultimo fine settimana di giugno, a poche settimane dall’avvio dei lavori di riqualificazione, finanziati dal Pnrr per oltre 11 milioni di euro, e dopo la scoperta e la certificazione di "alcune fessurazioni, di un modesto rilassamento dei solai e di alcuni episodi di sfondellamento". La serrata dura dal primo di luglio. L’ipotesi della prima ora è quella di riaprire, con graduale reintroduzione dei servizi traslocati, entro i primi di settembre. Nessuna data è per ora su carta e dallo staff dell’azienda ospedaliera Melegnano Martesana arriva solo la conferma che "le attività cantieristiche di verifica e accertamento proseguono come da cronoprogramma già ufficializzato". Alla spinosa vicenda della chiusura in via Bellini guarda con attenzione anche l’amministrazione. "I contatti con il Comune e in particolare con la sindaca Ilaria Scaccabarozzi sono stati continui.

Siamo fiduciosi che l’intervento si concluda nei tempi previsti", spiega il vicesindaco Nicola Basile. Restano in "collocazione provvisoria" intanto, a Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Vaprio, Melzo e Cassano d’Adda, i servizi trasferiti a luglio: dagli uffici medici e infermieristici al centro psicosociale ai poliambulatori ai pediatri alle attività di sportello, "l’obiettivo primario è sempre stato quello di non sospendere alcun servizio", spiegava una nota dell’Asst. La mappa integrale delle sedi dei servizi è sul sito aziendale e del Comune: rimangono a Cernusco sino a nuovo ordine punto unico di accesso e assistenza domiciliare, infermieri di famiglia e comunità, npia, screening mammografico, a Pioltello il servizio dipendenze e di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, a Gessate l’ambulatorio pediatrico. L’improvvisa chiusura della Casa di comunità aveva suscitato clamore, a inizio estate, in sede sindacale e anche in sede politica. A luglio le rsu avevano chiesto chiarezza e sollevato problematiche di organizzazione del lavoro nelle sedi alternative.