Lavori alla Casa di comunità Gli ambulatori a Segrate

Lavori di ristrutturazione alla futura Casa della comunità in via San Francesco, via al cantiere a Pioltello, gli ambulatori traslocano a Segrate, infermiere di famiglia e medicina dello sport chiudono a fine mese. Disagi da sopportare, ma "relativi", per l’Asst Melegnano-Martesana, titolare della commessa, "perché sono prestazioni su appuntamento e stiamo chiamando tutti i pazienti per avvisarli", spiega la direzione che dopo Vaprio, Cassano, Gorgonzola si concentra sul nuovo polo di servizi da realizzare in città. Il restyling del presidio avverrà anche con i fondi del Pnrr, 229mila euro per rifare gli ambienti e adeguarli al ruolo, più 18mila euro dal Fondo opere indifferibili, più altri 61mila per la nuova Centrale operativa territoriale, terzo pilastro della riforma dopo case e ospedali di comunità, alla quale è affidato il compito-chiave di gestire le dimissioni protette dei pazienti fragili e di affiancare le famiglie nella cura e che avrà sempre sede qui. "L’intervento durerà fino a fine anno", annuncia la direzione. "Stiamo lavorando per rendere la struttura ancora più moderna e funzionale, capace di rispondere ai bisogni della gente - dice Maddalena Minoja, direttrice del Distretto Bassa Martesana-Paullese del quale fanno parte anche Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera e Tribiano -. I risultati arrivano anche grazie alla collaborazione con i sindaci". E per il momento è futura anche la Casa della comunità a Cernusco, stralciata dalla Regione dalla prima tranche da inaugurare per ricucire il rapporto con il territorio dopo il trauma della pandemia.

Barbara Calderola