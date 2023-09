Lavori al via: Gorgonzola, lo Skate Park diventa realtà

Cantiere consegnato all’impresa ieri, lavori al via nei prossimi giorni: prende quota l’operazione Skate park in via Emilia Romagna. Non sarà cosa veloce. I lavori sono programmati in circa 240 giorni: saranno finiti, dunque, non prima dell’estate 2024. Però, dopo un lungo iter, si parte. Con una struttura sportiva, ma più che altro, come sempre si è sottolineato, con un progetto sociale: "Quell’area – spiega l’assessore alle associazioni Nicola Basile – diventerà uno spazio da vivere per i giovani ma in realtà per la città intera". Un progetto, questo dello skate park, cui l’amministrazione comunale, sia la vecchia che la nuova, ha tenuto da subito particolarmente. E che ha sostenuto anche “in soldoni” la scorsa primavera, quando il caro materiali aveva portato il costo ipotizzato da 220 a 350mila euro e, subito, si era proceduto con una variazione di bilancio. L’intervento prende il via su un’area di circa 1.200 metri quadrati: vi saranno realizzati strutture per la pratica dello skateboard, arredi e spazi a verde. Un progetto con un forte appeal “street”, che darà un’impronta giovane e colorata a tutto il quartiere. "Siamo contenti – ancora Basile – del decollo di quest’opera pensata per i giovani. Dopo le due nuove attrezzature “calisthenics” per l’allenamento a corpo libero e la riqualificazione dei playground di basket, si inizia a delineare un ‘ecosistema pubblico’ per la pratica sportiva all’aperto. Tanti spazi da vivere, in ottica inclusiva". Lo skate park sarà adatto a skaters esperti, ma anche a bambini e ragazzi alle prime armi. Il progetto esecutivo ha ottenuto parere favorevole dalla Federazione italiana sport rotellistici e potrà ospitare eventi a livello regionale e nazionale. M.A.