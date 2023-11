Lavori al circolo: "Eventi sociali per tutte le età"

I due nubifragi di Novate della recente estate hanno creato dei danni al Circolo di via Bertola. Per il comitato di amministrazione diventa un’opportunità per far partire lavori e pensare a nuovi spazi per il bene di associazioni e cittadini. Un nuovo progetto, che prevede la manutenzione degli spazi e che ora verrà sottoposto alla cooperativa La Benefica e all’amministrazione comunale, titolari delle aree coinvolte, per aprire un confronto in merito alle variazioni ideate dal comitato del Circolo. "Stiamo svuotando lo spazio esterno verso via Bertola, luogo in cui c’era il Retrò Beach Bar, per riorganizzare l’area e per fare una valutazione di alcuni cedimenti del terreno. Stiamo anche smontando il tendone sul retro per una necessaria manutenzione e conseguente riprogettazione", spiega Ernesto Giammello, responsabile del Circolo. La struttura di via Bertola è un luogo riconosciuto per la potenzialità di essere uno spazio di ritrovo per bambini, giovani, famiglie e anziani. Il circolo è anche un punto di riferimento per tantissime associazioni del territorio di carattere sociale. Nonostante i lavori, rimane aperto lo spazio al chiuso dove ci sono il bar e la saletta al suo fianco. Nelle prossime settimane sono previste iniziative come gli aperitivi in dialetto, laboratori intergenerazionali, castagnata, festa del socio, laboratori podcast, slitta di Babbo Natale e altre.

"Il Circolo da più di cento anni è luogo di condivisione, cultura e scambio generazionale, e vogliamo continuare a farlo vivere insieme alle persone e organizzando molte proposte per i diversi tipi di pubblico che frequentano i nostri spazi. Gli anziani trovano da anni lo spazio per giocare a carte, i giovani per ritrovarsi e parlare, giocare a calcio balilla, a biliardo. Persone più grandi condividono aperitivi o serate a tema. Durante i mesi estivi abbiamo dato spazio alla cucina e la possibilità di mangiare all’aperto, oltre agli spazi per i bambini", conclude Giammello.

Davide Falco