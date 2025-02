Lavori a scuola: "Ottimisti sui tempi"

Continuano ad avanzare velocemente gli intensi lavori di riqualificazione ambientale della scuola elementare pubblica "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna, con l’obiettivo di far rientrare le classi, ora nella "Scuola Satellite" di via Lurani, per il prossimo anno scolastico. Dopo il sopralluogo del sindaco Simone Cairo nell’area di cantiere, pochi giorni fa, tra le opere completate c’è l’intera posa del riscaldamento a pavimento, mentre stanno per essere terminati sia i rinforzi strutturali dell’edificio sia gli interventi sui settori dei servizi igienici. Soprattutto, si comincia a configurare la nuova struttura interna delle aule e della futura mensa, che prima del restyling non c’era; il nuovo refettorio sarà sotto il "Teatro Pertini", dove c’era un tempo l’Ufficio tecnico comunale, ora in via Lurani.

Come periodicamente avviene, "ho visitato il cantiere della scuola Papa Giovanni XXIII - conclude il sindaco -. In questa settimana ci sono le ultime demolizioni e dalla prossima settimana saranno ricostruiti i nuovi locali e i nuovi servizi previsti. Siamo moderatamente ottimisti sul prossimo termine dei lavori e sulla riapertura di questo edificio scolastico di via Bologna".

Giuseppe Nava