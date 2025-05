Lavorare in Austria in alberghi e ristoranti

C’è tempo fino al 15 maggio per candidarsi a lavorare negli hotel e ristoranti del Tirolo e Vorarlberg in Austria. Le professioni ricercate Eures Italia ed Eures Austria, disponibili nella sezione offerte di lavoro su afolmet.it, sono hotel receptionist (codice 92846), waiter, chef de rang, commis de rang, batender (codice 92847) e cook, chef sous chef, patissier, commis de cuisine, entremetier (codice 92861). È possibile candidarsi direttamente in banca dati entro il 15 maggio 2025 su afolmet.it oppure inviando il proprio CV in inglese o tedesco all’indirizzo all’email eures@afolmet.it. I candidati preselezionati riceveranno un QR code per prenotare i colloqui di selezione che si terranno online il 20 maggio 2025.

Per informazioni: afolmet.it