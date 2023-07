Lavastoviglie prende fuoco a Pioltello: Quattro in salvo

Una scintilla dalla lavastoviglie, incendio in un appartamento in via Cimarosa a Pioltello. Incolumi grazie all’intervento immediato dei carabinieri le quattro persone all’interno, un’anziana con disabilità motoria e la sua badante 45 enne con i suoi due bambini, molto piccoli. Sono stati i militari di Pioltello, giunti subito sul posto, ad arginare le fiamme sprigionate dall’elettrodomestico e a condurre in sicurezza le donne e i piccoli, portandoli fuori dall’appartamento già saturo di fumo e dove l’aria era già irrespirabile. La signora anziana, impossibilitata a muoversi autonomamente, è stata portata in braccio giù per le scale. A mettere in sicurezza i locali e a svolgere i rilievi hanno provveduto i vigili del fuoco, giunti da Gorgonzola e da Milano. La segnalazione era stata data poco prima al 112. Il fumo e le fiamme erano già visibili nell’appartamento, che si trova al primo piano di una palazzina.

Immediata la mobilitazione delle forze dell’ordine: carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze e soccorritori. Le fiamme, come si è subito constatato, probabilmente si erano sprigionate per cause accidentali e che saranno meglio verificate da una lavastoviglie. L’ipotesi più probabile quella di un corto circuito. Nessuna grave conseguenza, come si diceva, per i coinvolti. La padrona di casa, 78 enne, è stata comunque trasferita dai soccorritori, in via cautelativa e in codice verde, al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, dove è stata medicata e monitorata per il fumo inalato. La collaboratrice domestica e i bambini, 2 e 3 anni, se la sono cavata con un grosso spavento e hanno potuto fare poco dopo rientro nell’abitazione. M.A.