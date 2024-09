L’autobus riprende il servizio. Frazioni direttamente collegate alla stazione ferroviaria

Riprende il servizio di trasporto pubblico del bus chiamato "linea mattinata", richiesto dai cittadini per raggiungere, dalle frazioni di Gaggiano, la stazione di via Marconi, dove poter prendere gli altri mezzi in direzione Milano. Un servizio utile in particolare per studenti e pendolari che devono andare a scuola e sui posti di lavoro nel capoluogo. "È ricominciato il servizio già apprezzato lo scorso anno - spiegano dal Comune -. Le corse partiranno da Vigano per poi effettuare un collegamento diretto fino alla stazione ferroviaria, con otto fermate intermedie". La prima corsa partirà alle 6.45 da via Gramsci, per raggiungere la stazione passando dal cimitero, dalla sp38, dalle vie Schenavoglia, Italia, Volta, Leonardo Da Vinci, sp59 (di fronte al supermercato) e via Roma. "Una utile opportunità per tutti coloro che si spostano al mattino, rendendo più agevole il loro tragitto", aggiungono dal Comune. In più, è stata attivata anche la "nuova corsa pomeridiana", che "garantirà il ritorno dalla stazione verso le frazioni di Vigano e Bonirola - ancora dal Comune -. L’iniziativa è stata pensata con particolare attenzione alle esigenze di studenti e lavoratori". La corsa pomeridiana inizia alle 17.15 dalla stazione, per poi effettuare un circuito ad anello e tornare in via Marconi intorno alle 17.50 (ultima corsa pomeridiana). "Si tratta di un primo passo verso un trasporto pubblico locale più efficiente. Il nostro obiettivo - concludono dal Comune - è di implementare ulteriori collegamenti, in modo da unire anche le altre frazioni al centro di Gaggiano nel breve periodo". Il tema del trasporto pubblico carente a Gaggiano era stato affrontato nelle scorse settimane anche con la prefettura: il sindaco Enrico Baj si era fatto portavoce dei cittadini che chiedono l’incremento dei mezzi di superficie per collegare la città a Milano.