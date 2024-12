L’auto sbanda sul rettilineo. Ipotesi malore

Incidente mortale ieri mattina a Lacchiarella lungo via per Turago, la strada che porta a Giussago. Un uomo di 58 anni residente in zona ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua auto. L’allarme è scattato poco dopo le 10 della mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 (con un’ambulanza e un’automedica), i Carabinieri e i vigili del fuoco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica sono in corso ancora gli accertamenti. Le ipotesi sono diverse. Non è escluso che all’origine dello schianto possa esserci un improvviso malore dell’uomo o che la tragedia possa essere da collegarsi a condizioni ambientali (fitta nebbia e strada ancora ghiacciata).

L’incidente è avvenuto su un lungo rettilineo molto stretto, dove due auto devono rallentare quando s’incrociano, tra Casirate Olona e Turago, nei pressi del cimitero. Verosimilmente l’auto proveniva da Turago (almeno per come è stata rinvenuta) ed è finita fuori strada percorrendo nei campi almeno 50-60 metri. Poi ha terminato la corsa finendo col muso in un fossato. Oltre al malore le ipotesi sono quella della distrazione, della velocità sostenuta e di un eventuale ostacolo improvviso come un animale che abbia attraversato la strada. L’allarme pare sia stato lanciato da qualcuno che ha visto l’auto finire fuori strada. All’ora dell’incidente sulla zona c’era una fitta nebbia e l’asfalto era scivoloso a causa del ghiaccio. Difficile anche il recupero del corpo della vittima. I vigili del fuoco hanno dovuto aiutare gli addetti del servizio mortuario a portare via il corpo attraverso un viottolo di campagna. Sul posto sono arrivti anche i familiari della vittima. Distrutti dal dolore.

Mas. Sag.