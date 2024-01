L’autista di Falcone incontra gli studenti

Giuseppe Costanza, autista di Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci intervistato dagli studenti del Primo Levi, liceo che ieri lo ha ospitato. Una mattinata vissuta intensamente da parte degli studenti che hanno partecipato in massa all’incontro. Lo scorso anno Giuseppe Costanza era intervenuto a distanza, online, ieri invece ha affollato l’auditorium che in occasione della Civil Week 2023 aveva scelto di dare il suo nome al Presidio Legalità che raccoglie idee, iniziative, progetti voluti in nome dell’impegno. Ieri Costanza ha ripercorso quei fatti andando oltre dando vita a un confronto intenso con gli studenti. Costanza dopo anni di silenzio è stato insignito l’anno scorso del titolo di Ufficiale della Repubblica. Lui da quasi 32 anni ricorda la figura e l’impegno di Falcone, "uomo prima ancora che magistrato, perché giudice si diventa studiando, uomo lo si è per natura".

Mas.Sag.