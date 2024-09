Laura ed Emanuela, la festa: "L’orgoglio di tutta la città per le stelle dello sport"

"A nome della città voglio trasmettervi tutto il nostro orgoglio. Uno sport come la ginnastica insegna valori che servono nella vita. Non insegna solo l’esecuzione tecnica di un movimento, ma aiuta ad affrontare tutto quanto ti capita. Questo è il messaggio importante. Per questo abbiamo voluto qui atlete ragazzine per trasmettere a loro e ai più piccoli questi messaggi: Laura è ora una testimone per i nostri ragazzi". Così Andrea Orlandi, sindaco di Rho, ha accolto e festeggiato in Municipio le rhodensi Laura Paris, 22 anni, una delle Farfalle Azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ed Emanuela Maccarani, loro allenatrice. Per loro fiori, stampe storiche della città e tante foto insieme alle ragazze della Ginnastica Rho Cornaredo guidate da Laura Lazzaroni e l’allenatore della Ginnastica moderna Legnano Claudio Malamisura.

Presenti anche il vicesindaco Maria Rita Vergani, gli assessori Paolo Bianchi e Nicola Violante e il papà di Laura, Federico Paris, già campione del mondo di ciclismo su pista. Nata e cresciuta in città, Laura ha raccontato la sua esperienza. "È un piacere immenso essere qui oggi con Emanuela, lo sport per me è stato una scuola di vita, mi ha fatta crescere e diventare la ragazza che sono. Il mio grazie allo sport non mancherà mai, come quello alla mia famiglia e al Comune che mi ha dato possibilità di approcciarmi alla ginnastica - ha commentato Laura Paris -. Parigi è stata una esperienza nuova, la mia prima Olimpiade. È stato tutto magnifico dall’inizio alla fine, al di là della medaglia: il bronzo è stato una emozione immensa che non potevo immaginare. Grazie ad allenatrici e compagne: non è scontata l’unione che c’era tra di noi e tutto il team. Questa emozione rimarrà sempre nel mio cuore". E poi ha risposto alle domande delle ragazze della Ginnastica Rho Cornaredo che vedono in lei un esempio da imitare. "Per noi è un onore ricevere Laura ed Emanuela e poterle ringraziare per averci fatto sognare - dichiara l’assessore allo Sport -. Oggi vediamo le medaglie, ma dietro ci sono tanti sacrifici. Questa è la magia dello sport: in un mondo in cui tutti vogliono tutto e subito, facile e veloce, insegna ai ragazzi che per arrivare in alto bisogna dedicarsi completamente a qualcosa".