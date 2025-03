L’aumento della tassa dei rifiuti: "Vogliamo incontrare il sindaco"

"Da mesi aspettiamo un incontro col sindaco Francesco Squeri, per discutere dei rincari della tassa rifiuti, che hanno colpito anche i commercianti. Ad oggi non abbiamo ricevuto riscontri, nonostante i solleciti. Siamo ancora fiduciosi di poterci confrontare con lui. Auspichiamo collaborazione tra il Comune e le associazioni di categoria". Così la presidente locale di Confcommercio, Caterina Ippolito, rilancia la necessità di un dialogo costruttivo con l’Amministrazione di San Donato, per favorire la salvaguardia e la valorizzazione dei negozi di prossimità.

Il caso della Tari è esploso lo scorso novembre, quando sono scattati i balzelli a carico d’imprese e privati. I rincari non hanno mancato di sollevare polemiche, anche e soprattutto tra i negozianti. Da allora Confcommercio è in attesa di un vis à vis col Comune. "Vorremmo capire, nel dettaglio, il motivo di questi aumenti, che s’inseriscono in un contesto più generale di difficoltà per il commercio - osserva Ippolito -. Confidiamo ancora di poter essere ricevuti dall’Amministrazione, in un’ottica di confronto e collaborazione".

A.Z.