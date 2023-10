L’assessore Barzaghi passa a Fratelli d’Italia

Dalla lista di maggioranza Per il cambiamento, area leghista, a Fratelli d’Italia, cambio di casacca per l’assessore al Bilancio e al commercio di Trezzo Roberto Barzaghi che entra nel partito della premier Giorgia Meloni. "Idee e strategie di FdI sia a livello nazionale che locale – spiega – sono le mie. FdI potrà contare su 40 anni di impegno politico in città". Classe ’66, esercente molto conosciuto, Barzaghi ha reso ufficiale il nuovo corso incontrando Franco Lucente. "Sono tanti i temi che potremo condividere - dice l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile - a cominciare da questioni urgenti come la viabilità in un’area complessa come quella dell’Adda con la possibilità di sviluppare progetti sulla ciclabilità in un territorio dal forte valore attrattivo e con grosse potenzialità dal punto di vista ambientale e naturalistico".Bar.Cal.