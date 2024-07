L’assemblea di Novate si presenta. È l’ora del centrodestra: "All’opera per il bene comune"

Grande pubblico e persone in piedi per assistere al primo consiglio comunale del nuovo sindaco. Dopo 15 anni ha vinto il centrodestra e lunedì sera sono stati presentati la Giunta e i consiglieri. Dopo il giuramento del sindaco Gian Maria Palladino di Fratelli d’Italia, ecco gli assessori Katia Muscatella con delega ai lavori pubblici e sport, Matteo Silva a cui è stata affidata la delega ai servizi sociali e istruzione, Giacomo Campagna a cui è stato affidato il compito di occuparsi delle risorse finanziarie, è anche vicesindaco. Poi Luca David con delega alla promozione del territorio commercio, biblioteca e cultura, Suap e Nicoletta Stella con delega alla polizia locale e protezione civile. Al sindaco si aggiungono le deleghe all’urbanistica e al personale. Consiglieri della maggioranza sono Matteo Fontana, Antonio Aiello, Nunzia Policastro, Alessandro Bassani, Luigi Zucchelli, Ferdinando Giovinazzi, Umberto Cecatiello, Graziella Visconti, Andrea Cavestri.

Per l’opposizione, del Pd Patrizia Banfi, Davide Ballabio e Letizia Voci, per Bella Novate Paolo Reggiani e per Avs Giacomo Colombo e Stefano Figus di Sinistra per Novate. "Ci aspetta sin da subito un lavoro importante e ricco di sfide il cui unico obiettivo è rappresentato dal bene della nostra comunità, un lavoro che svolgeremo con impegno e dedizione per tutti i nostri cittadini", ha detto il sindaco oltre a sottolineare la volontà di una collaborazione proficua con l’opposizione. Pensiero che è stato accolto anche dall’opposizione con l’augurio che si trovino punti comuni anche sul programma elettorale.

Sempre dall’opposizione sono stati dedicati dei pensieri e ringraziamenti al sindaco uscente Daniela Maldini. Presidente del consiglio comunale e il vice sono Luca Oruneso di Fratelli d’Italia e Ferdinando Giovinazzi di Forza Italia.

Davide Falco