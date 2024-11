"Lasciate un dono per i bambini in vista del Natale"

Fedele ai propri principi

di solidarietà, il Mercato

di Wagner lancia quest’anno il “Regalo Sospeso“: da domani, sabato 23 novembre, sarà possibile lasciare al Mercato, presso tutti gli operatori, un regalo già incartato da consegnare ai bambini che parteciperanno alla grande festa di Natale in programma nella struttura il pomeriggio del prossimo 21 dicembre.

Sarà un grande evento

a cui parteciperà Babbo Natale: i regali raccolti verranno conservati nella saletta (nella foto in alto) dedicata ai compianti Fabio Mosca e Ottavio Langelli, “amici del mercato“, per poi essere distribuiti ai piccoli che parteciperanno all’evento in occasione

del Natale.