L’arte sui muri della città "Il mio volo controcorrente"

di Roberta Rampini

Porta la firma dell’artista romana Alessandra Carloni, 39 anni, il nono murales realizzato nei giorni scorsi a Cornaredo nell’ambito del progetto di arte pubblica "Wonderwall Museum". Promosso dall’amministrazione comunale e coordinato dall’artista Cristian Sonda, il museo diffuso, a cielo aperto, per dare colore a muri anonimi per rendere più bella la città, si arricchisce di una nuova opera dal titolo "Controcorrente". Il muro che la ospita è quello dell’oratorio di via Donatori di Sangue a San Pietro all’Olmo. L’artista descrive la sua opera, "è la rappresentazione di un volo migratorio e liberatorio di questo uccello dalle ali molto colorate, in contrasto rispetto alla direzione dello stormo, mentre un iconico personaggio giovane, adagiato sul corpo in volo dell’uccello, ha tra le mani un mappamondo antico, quasi a proteggerlo. L’intento di quest’immagine, così fortemente fiabesca e surreale, è quello di esaltare tutte quelle persone che agiscono “in controtendenza” a quello che è il pensiero di massa, rispettando i valori dell’uomo ma anche l’ambiente, la natura e la terra da cui ha origine tutto". Il muro è stato messo a disposizione dalla parrocchia e in pochi giorni ha cambiato volto, "il progetto ambizioso Wonderwall Museum in questi anni ci ha dato la possibilità di conoscere artisti dotati di speciale sensibilità e di eccezionale bravura - dichiara l’assessore Mary Vono -. È questa un’esperienza incredibile, che ti concilia con il mondo circostante. È un progetto che nonostante sia ancora solo parzialmente realizzato, ha già contribuito a cambiare il volto del nostro paese.

L’impegno è di dare alla nostra comunità e al nostro Comune un ambiente di autentica bellezza che con la collaborazione e il rispetto di tutti possa rappresentare un elemento di qualità architettonica, ambientale e sociale. Nel frattempo continuiamo a lavorare, anche andando controcorrente, per realizzare nuove opere, nella convinzione che la bellezza, la cultura, la conoscenza, ci potranno davvero salvare".