L’arte in piazza Piemonte: "Statue e antichi grattacieli. È la zona più bella in città"

Qui sorgono i più antichi “grattacieli” della città. Due palazzi gemelli di 38 metri, in stile déco, costruiti nel 1923 in deroga al piano urbanistico che vietava edifici più alti di 28 metri. Sono il tratto distintivo di piazza Piemonte, uno slargo in zona Wagner, all’incrocio fra corso Vercelli e via Buonarroti, che esce dallo spiazzo dividendosi in cinque strade. L’area è costellata da macchie di verde, abbellite da quattro sculture in bronzo. "È una bella piazza: c’è il Teatro Nazionale, la fontana, le statue - nota Matteo Fini, un rider che viene qui in attesa degli ordini - Wagner è la zona più bella di Milano fra quelle al di fuori del centro". Gli fa eco Stefano Sesini, che abita vicino: "È una piazza tranquilla e pulita. La zona è residenziale, ben tenuta e servita dai mezzi". Certo, come in tutta Milano c’è chi si lamenta di un certo tipo di frequentazione. "La piazza è bella, al di là di chi non butta i rifiuti", commenta Anna Cangi, mentre getta nel cestino una bottiglia lasciata su una panchina. "È una questione di civiltà e di rispetto". Ma la maleducazione di qualcuno nulla toglie alla bellezza e alla storia di piazza Piemonte.

Thomas Fox