L’arte colora i palazzi Aler a Rozzano: fiori in via Dalie

Quando l’arte colora i palazzi. Gli street artist all’opera nel quartiere Aler. Mr. Wany e Hunto realizzano in via Dalie il secondo murale, che rappresenta un vaso cinese su uno sfondo cubista con evidenti richiami floreali a sottolineare l’analogia con le vie del quartiere.Il quartiere popolare sta letteralmente cambiando “facciata”, quella delle palazzine Aler trasformate in maxi tele da artisti dei murales di fama internazionale. Ma il progetto che interessa Rozzano riguarda uno dei più grandi quartieri popolari d’Italia dove in 6mila alloggi vivono circa 20mila persone. Una scommessa dell’amministrazione comunale, che ha avviato un percorso di rigenerazione dei luoghi attraverso la street art, arte urbana intesa come strumento di bellezza per migliorare gli spazi fisici e sociali, stimolando un maggior senso di appartenenza alla comunità locale. I due maxi murales sono stati realizzati da due degli artisti di strada più gettonati al mondo e le loro opere fra l’altro vengono spesso ben valutate. Il secondo dipinto si ricollega al primo e ha sempre come tema il verde. Infatti raffigura Hiroshi Kabuki, un personaggio che ricorda i cartoni animati in stile nipponico e interpreta di volta in volta ruoli diversi. Evidente anche il simbolo della pace che Hiroshi Kabuki indossa sulla cintura. Mas.Sag.