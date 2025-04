Largo Cairoli è un incanto : "Turisti, bei locali e negozi. Manca solo cura del verde"

Cairoli, angolo via Dante: un luogo fascinoso ammirato da milioni di turisti ogni anno. Meraviglioso sia per chi ci vive che per chi per lavoro ci viene spesso, come Flavio: "Sul fronte della sicurezza non ho notato nulla di talmente grave da parlarne, abbiamo qui davanti il Castello Sforzesco che è uno spettacolo, molto passaggio di turisti. Criticità non ne vedo, né bivacchi, anche perché il presidio delle forze dell’ordine è continuo. Certo, dietro al McDonald’s Duomo sì che la situazione è critica...".

A Cairoli, piuttosto, qualche grattacapo lo creano le frequenti manifestazioni. "C’è sempre tanto traffico qui, forse l’unico neo della zona, e con le strade strette non si riesce tanto a far scorrere auto e furgoni. Peccato, perché i mezzi funzionano: noi milanesi non ci possiamo lamentare...".

In questi giorni la zona è attraversata dal popolo della Design Week, da scolaresche in gita, persone che si bevono un caffè e che curiosano tra negozi e locali. "Piazza Castello rifatta è un incanto, l’unica cosa che chiedo da milanese è che ovunque il verde sia più curato, “disegnato“, come in altre città d’Europa".