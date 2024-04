Largo Augusto riapre e torna al passato: è un’area pedonale

Largo Augusto riapre e torna al passato: sì, perché riapre come area pedonale, esattamente come decenni fa quando ospitava il mercato ortofrutticolo. Da qui la colonna del Verziere, tornata anch’essa a svettare sullo slargo nel pieno centro di Milano. La riapertura avviene dopo 7 anni di cantieri per la realizzazione della nuova Metropolitana 4, quella che entro la fine dell’anno in corso unirà da est ad ovest l’aerporto di Linate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. Dopo il Salone una porzione di Largo Augusto tornerà a esser zona di cantiere ma si tratterà di una porzione inferiore al 20% del totale.Gi.An.