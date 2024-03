Largo a eventi, sfilate, fiere e festival nel “Big Theatre“ del Mind

Non lasciatevi ingannare dal nome: “Big Theatre“. O meglio, grande è grande, ma non è un teatro come ve lo immaginate, con palcoscenico, sipario e poltroncine. è flessibile, sostenibile e sorge all’interno di Mind Milano innovation district.

È la nuova location destinata a ospitare grandi eventi di intrattenimento, uno spazio polifunzionale, unico, che è stato ridisegnato partendo dagli Studios di Expo 2015 sulla base di un progetto di riqualificazione che ha mantenuto l’architettura originaria e il design preesistente. È stato realizzato da Big Spaces che collabora con Lendlease dal 2022. I numeri: 3.900 metri quadrati di superficie indoor e outdoor, 14 metri di altezza e una capienza di oltre tremila persone.

"Duplice la mission di Big Spaces al fianco di Lendlease all’interno di Mind – dichiara Andrea Baccuini (nella foto), partner fondatore e Ceo di Big Space –. Da un lato siamo chiamati a dare una destinazione d’uso, temporaneo o definitivo, agli spazi di questa area in pieno fermento. Dall’altro vogliamo contribuire a rendere l’intero distretto sempre più attrattivo per cittadini, visitatori e imprese, stimolando il sorgere di nuove dinamiche sociali del vivere e del condi-vivere. Quindi su il sipario. Si comincia con il Big Theatre, una nuova e grande location, già da ora utilizzabile, in grado di ospitare eventi, spettacoli e progetti di comunicazione".

Qui si possono svolgere convention, cene di gala, fashion show, lanci di prodotto. Mostre, fiere, festival, party, concerti e live show. Nessun muro, nessuna barriera, nessun limite. Uno spazio nuovo per Mind e per la città di Rho.

Ro.Ramp.