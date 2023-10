L’area Kantal rinasce. Via al piano di recupero

Via libera al piano attuativo della Kantal, l’area industriale dismessa da oltre 10 anni tra via Alberti, Madre Teresa di Calcutta e Leonardo Da Vinci. I vecchi capannoni a destinazione produttiva verranno demoliti per fare spazio alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a uso commerciale: il nuovo centro si svilupperà su due livelli e tutta la zona circostante verrà riqualificata grazie alla realizzazione di fasce a verde, nuovi percorsi pedonali, una pista ciclabile lungo tutta la via Spreafico fino all’intersezione con via Guardi e una nuova rotatoria in via Alberti. Sarà anche recuperato uno spazio comunale che diventerà un parco con tanto di attrezzature per il gioco. "Cinisello prosegue il suo cammino di trasformazione.

Un’altra area abbandonata da anni verrà riqualificata senza aumentare i volumi, al contrario riducendo il consumo di suolo. I residenti del quartiere Bellaria avranno a disposizione nuovi servizi, giardini e opere pubbliche", ha commentato l’assessore all’Urbanistica Fabrizia Berneschi. Oltre al cambio di destinazione attualmente prevista da residenziale a commerciale, con l’arrivo di Iperal, gli altri elementi di variante al Piano di governo del territorio vedranno infatti un’importante riduzione delle volumetrie che passano da 8.966 a 4.900 metri quadri. "Il nuovo progetto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione del quartiere Bellaria - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Oltre a questo polo, il comparto sarà arricchito di nuovi servizi come il polo dell’infanzia e il nuovo impianto sportivo dedicato rivolto in particolare a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie. Entrambi i progetti verranno realizzati grazie alla partecipazione ai bandi del Pnrr". Laura Lana