L’ardua impresa di fare impresa Un “manuale di sopravvivenza”

di Massimiliano Saggese

Un manuale di sopravvivenza dedicato alla piccole e medie aziende e agli artigiani scritto da Armando Rossi (nella foto), avvocato in prima linea da anni per il rispetto delle regole e la tutela delle imprese. “Difendere l’azienda dalle insidie di fisco e banche” è il titolo del saggio, che dopo Assago sarà presentato giovedì alle 18 all’Hotel Glam di Milano.

Qual è il tema principale e quale l’obiettivo del libro?

"Il testo si concentra sulla gestione delle sfide finanziarie, legali e aziendali che gli imprenditori devono affrontare durante e dopo una crisi. L’obiettivo che mi sono posto è di fornire agli imprenditori una guida pratica per affrontare le difficoltà finanziarie, gestire le azioni di recupero del credito, esplorare soluzioni di ristrutturazione e sfruttare le opportunità di rinascita".

Come evitare errori fiscali: ha consigli pratici per non incorrere in sanzioni?

"È fondamentale redigere una corretta dichiarazione dei redditi per evitare errori fiscali e possibili sanzioni. Consiglio agli imprenditori di affidarsi a un professionista qualificato, che possa fornire supporto nella compilazione della dichiarazione e garantire il rispetto delle norme fiscali".

Quali sono i diritti fondamentali dell’imprenditore nei confronti delle banche e degli istituti finanziari?

"Gli imprenditori hanno il diritto di essere informati in modo chiaro e trasparente sulle condizioni e gli oneri finanziari dei contratti stipulati con banche e istituti finanziari, il diritto di ottenere condizioni e termini di finanziamento equi e ragionevoli, il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, e il diritto di presentare reclami e ricorsi in caso di controversie. È importante che gli imprenditori siano consapevoli dei propri diritti e che si avvalgano della consulenza di un professionista per difendersi adeguatamente".

L’uso del Pos facilità la gestione aziendale?

"L’uso corretto del Pos può sicuramente facilitare la gestione aziendale. Consentendo pagamenti elettronici, il Pos può semplificare la registrazione delle transazioni, ridurre l’uso di contanti e migliorare la tracciabilità delle entrate. Ciò può contribuire a una maggiore efficienza nella gestione della contabilità e nella rendicontazione finanziaria dell’azienda. Tuttavia, è importante garantire la correttezza delle transazioni, la sicurezza dei dati dei clienti e il rispetto delle normative fiscali e di protezione dei consumatori".