L’archivio parrocchiale apre le porte

"Quando la penna incontra la storia". Un viaggio nel passato della città attraverso gli antichi documenti custoditi dalla parrocchia. Oggi, dalle ore 14 alle ore 17, l’archivio parrocchiale apre le sue porte al pubblico con visite guidate, offrendo un’occasione unica per immergersi nella storia cittadina, partendo dal periodo del millecinquecento. L’iniziativa, promossa dal Comune, dal Fai delegazione Milano gruppo nord-est e dall’archivio parrocchiale, vede la partecipazione del dottor Luigi Cernuschi, storico cassanese di grande prestigio. "Ringrazio il parroco don Vittore Bariselli per la concessione alla vista dell’archivio parrocchiale - così l’assessore alla Cultura Antonio Capece -. L’iniziativa offre un’opportunità straordinaria per scoprire la storia e il patrimonio culturale di Cassano. Attraverso la visita all’archivio della chiesa dell’Immacolata e San Zeno si può valorizzare la città in modo autentico e proporre un’esperienza diversa dalle consuete visite guidate".

Il percorso storico-artistico inizierà dalla chiesa parrocchiale Immacolata e San Zeno, luogo d’eccezione che ospita numerose opere d’arte, tra cui il prezioso polittico di Bernardino Fasolo del 1516. Successivamente, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’archivio parrocchiale, dove saranno presentati documenti d’epoca, manoscritti e un video che illustra l’evoluzione degli strumenti di scrittura, dagli amanuensi, figure professionale che ricopiavano testi manoscritti prima della diffusione della stampa, all’era digitale. Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Luigi Cernuschi, coordinatore del gruppo di una dozzina di archivisti volontari che fanno capo a Claudio Rota (nella foto), impegnati da anni nel prezioso lavoro per la catalogazione in digitale dell’archivio parrocchiale. S.D.