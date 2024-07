L’appello: "Servono volontari per la sagra"

Conto alla rovescia per la Sagra del Gorgonzola, la pro loco cerca nuovi volontari per la kermesse capace di attirare in città 100mila visitatori a edizione in arrivo ormai anche dall’estero in un‘ottica di scambio culturale diventato sempre più importante. Quest’anno la festa si terrà il 14 e 15 settembre. Una macchina logistica complessa che richiede impegno. "Abbiamo bisogno di persone che hanno voglia di stare insieme per la gioia di farlo e di costruire qualcosa di bello per la città e la comunità - l’appello lanciato dal gruppo -. L’unione fa la forza". Ciascuno potrà mettere a disposizione il tempo che crede. L’edizione è davvero speciale, l’appuntamento infatti compie 20 anni. Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente in sede, in via Fabio Filzi 3 al parcheggio della scuola primaria Molino Vecchio.Bar.Cal.