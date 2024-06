L’appello di Mantegazza: "Lavoriamo insieme"

Squadra vincente non si cambia. Esordio in Consiglio per Lucia Mantegazza, confermata sindaca, e per la giunta bis di Gessate Bene Comune, interamente confermata: Roberta Crippa, vicesindaca e assessore a commercio, cultura, comunicazione; Ciro Paparo, sport e tempo libero; Amos Valvassori, bilancio, polizia locale e sicurezza, protezione civile; Sandro Cristina Reggiani, urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici, ecologia.

All’opposizione militeranno il centrodestra per Gessate, capogruppo il candidato sindaco Filippo Porta; e Insieme per Gessate, la lista civica che ha candidato sindaco l’ex borgomastro Giulio Sancini, dimissionario dopo l’esito del voto: in aula i due consiglieri Matteo Zerbi e Giorgia Brambilla.

A inizio seduta il giuramento di Mantegazza e un discorso di insediamento non senza commozione, fra ringraziamenti e appelli. "Chiedo a tutti l’onestà intellettuale e l’autonomia di pensiero. Non siamo qua per screditare o buttare giù qualcuno. Siamo qua per il bene di Gessate e dei gessatesi. E dobbiamo lavorare insieme". E in chiusura, rivolta ai giovani consiglieri al debutto: "Fare l’amministratore locale è il mestiere più bello del mondo. Soprattutto quando siamo in grado di farlo restando umani".

Monica Autunno