L’appalto della mensa porta aumenti per tutti. Cologno, il Comune: "I rincari sono inevitabili"

Il nuovo anno porterà alle famiglie colognesi un aumento per la mensa scolastica, che coinvolge circa 3.500 studenti. Tutte le rette subiranno dei ritocchi, persino quella sociale che sarà alzata di 10 centesimi al giorno. "Neanche il commissario prefettizio aveva toccato i costi di questo servizio – denuncia Dania Perego, ex assessore all’Educazione e oggi capogruppo della Lega -. L’incremento riguarda anche chi appartiene alle fasce Isee più basse. In alcuni casi l’aumento è pari a 1,04 euro al giorno". Circa 200 euro in più all’anno, che aumentano se i figli che frequentano la refezione scolastica sono più di uno. Il pasto più caro, 6,24 euro al giorno, sarà pagato da chi ha un Isee sopra i 25mila euro. "A breve ci sarà un nuovo appalto dopo 15 anni – replica il sindaco Stefano Zanelli -. Si è tenuto conto dell’aumento dei costi per le derrate alimentari. Cologno resta tra i comuni con i costi più bassi del Nord Milano. Introdotte due nuove fasce Isee in sostituzione dell’unica tra i 9 e i 25mila euro".La.La.