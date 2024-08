L’appalto del metrò raddoppia. Gara unica per Bettola e Baggio: "Così risparmiamo un anno"

La gara deserta per il prolungamento della linea 1 a Baggio porta fortuna al cantiere infinito tra Sesto e Cinisello. Perché da quell’errore tecnico, sul computo dell’importo dei lavori, potrebbe nascere un maxi bando per l’assegnazione di entrambi i lotti. L’ipotesi, per la verità, è già in pista. E farebbe risparmiare tempo prezioso per un’opera che è attesa dal 2015. "Con il Comune di Milano abbiamo condiviso di inserire nel nuovo appalto per Baggio l’opzione del prolungamento Sesto FS/Bettola, così da poter affidare alla stessa impresa aggiudicataria la realizzazione delle due fermate sul Nord Milano", annuncia l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda. In buona sostanza, non ci sarà bisogno di una gara ad hoc, perché la procedura sarà già stata espletata. E anche per la partita milanese basterà aggiornare i prezzi con il finanziamento del Governo già stanziato per coprire gli extracosti.

"Questo consentirà di recuperare oltre un anno - sottolinea Lamiranda -. Un importo simile, che supera i 450 milioni, andrà a selezionare aziende solide". Anche il prolungamento verso Bettola - 1,6 chilometri di gallerie e due nuove fermate - era stato rifinanziato pochi mesi fa dal Governo: i vecchi 18 milioni aggiuntivi sono già in cassa, ma devono ancora essere trasferiti gli ultimi 20. L’onorevole Fabio Raimondo, capo delegazione FdI in commissione trasporti in Parlamento, si è già impegnato a monitore l’effettivo arrivo, nel giro di breve tempo, delle risorse necessarie al Comune di Milano.

Infine, l’assessorato alle Infrastrutture di Regione convocherà il tavolo di coordinamento ai primi di settembre per discutere lo stato di avanzamento del prolungamento del metrò e soprattutto il piano posteggi e la viabilità di accesso al nuovo capolinea. Il parcheggio di interscambio è ancora legato alla partita ex Auchan, senza certezza sui tempi, e bisognerà ridisignare il sistema di collegamenti delle grandi infrastrutture.