L’antica piazza Mentana : "Intorno al monumento la movida dell’aperitivo"

In pieno centro, nel cuore della Mediolanum romana - oggi quartiere Cinque vie - si stende una piazza dall’aspetto quasi ottocentesco, intitolata alla battaglia di Mentana: in questa cittadina del Lazio nel 1867 le truppe franco-pontificie affrontarono i volontari garibaldini che cercavano di raggiungere e conquistare Roma. E proprio ai soldati caduti è dedicato il monumento che si staglia al centro dello slargo, inaugurato nel 1880 alla presenza di Garibaldi. Per il resto, piazza Mentana è una distesa di cubetti di porfido e lastre di pietra, cinta da parcheggi lungo tutto il perimetro. "Qui ci passa principalmente chi vive o lavora in zona e gli studenti delle vicine scuole - racconta Giada Mangione, dipendente di una galleria d’arte - Ma in primavera si popola di ragazzi che prendono l’aperitivo al chiosco che dà su via Santa Marta". Certo, il movimento di giovani porta inevitabilmente con sé le lamentele dei residenti: "A volte qualcuno urla e lascia sporco - osserva Michela Monti, che abita vicino - Ma questa è una zona bellissima: a chi non piacerebbe vivere qua?".

Thomas Fox