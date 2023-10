L’ansia per il lavoro (che c’è)

La disillusione cresce con l’età: alla domanda “quando avrai 45 anni pensi di avere un lavoro?“, il 34,9% dei giovani tra 30 e 34 anni risponde di no. Mentre nella fascia d’età 21-23 è il 12,7% a vedere nero. Emerge nell’analisi dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Ipsos. Un’indagine nazionale che ha coinvolto duemila ragazzi tra 18 e 34 anni su varie tematiche. Oltre al lavoro, anche la casa. Il 23,8% ne desidera una ma "non posso permettermi di acquistarla". "I dati evidenziano come nelle nuove generazioni ci sia una forte richiesta di rendere più coerente il rapporto tra scuola e lavoro", commenta il coordinatore scientifico Alessandro Rosina, docente di Demografia alla Cattolica. Intanto, nonostante i segnali di un rallentamento dell’economia, restano positivi i dati sul mercato del lavoro. Un quadro che emerge dall’ultimo rapporto della Banca d’Italia su Milano e la Lombardia, presentato nella sede di Confcommercio. Nel primo semestre del 2023 la disoccupazione si attesta al 4.4%, un tasso "inferiore a quello del 2019". Si sono registrate, nello stesso periodo, oltre 85mila nuove assunzioni. Cresce l’occupazione nei servizi. Resta stabile nella manifattura, cala invece nelle costruzioni anche per effetto della fine del superbonus.