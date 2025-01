L’anno decisivo per il mondo e la democrazia

Riccardi

Buongiorno Anno Nuovo. Speriamo che la Befana porti tanti doni. Speranza, voglia di fare, ottimismo ragionato, minore povertà. Pace giusta, non punitiva. Si auspica il ritorno alla diplomazia senza ferro e fuoco che distruggono. Non creano. Quanta differenza col pensiero di Eraclito “tutto scorre”, “nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma…”. La situazione che ci aspettiamo è diversa. Riguardo la pace va seguito di S. Agostino “ubi terror ibi salus”. Dove c’è terrore c’è la salvezza. Se si ha paura di essere aggrediti occorre essere forti. Armati. La fine dell’anno passato ci ha portato la vittoria di Trump che ha sonoramente battuto, anche con i voti popolari, la sua avversaria Kamala Harris. La Germania, caso raro, è ricorsa al voto di sfiducia per le elezioni anticipate. In Francia il modello elettorale di De Gaulle vacilla, minando il potere del Presidente. E potremmo continuare. Quanto è avvenuto ed avviene nel mondo dimostra lo scollamento fra le élite e il popolo. Questo, in democrazia, è sovrano. In realtà suddito della dittatura di pensieri accucciati negli intellettuali e nella burocrazia allargata. Si assiste alla denigrazione del voto popolare che va in direzione diversa da quella professata “dalla classe culturale”. Gli elettori sono in denatalità. Alla fine ne soffre la democrazia occidentale “massacrata” dai regimi dispotici che paradossalmente ottengo largo consenso popolare. Vedi per tutti Cina, Russia ed i paesi a tradizione maomettana. In Occidente sembra avanzare il processo autodistruttivo per espiare colpe passate. Ignorate dal popolo più preoccupato al “purché se magna”, senza tifare Franza o Spagna. L’auspicio è che il Nuovo Anno conduca a riflettere. Soprattutto in quella parte culturale che tanto ha dato nel passato. Ora chiusa nel palazzo d’inverno si sta distaccando dalla realtà. Giusta o sbagliata ma sempre realtà.